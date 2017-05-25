У Тернополі видали книжку-комікс про останній бій УПА (фоторепортаж)

У Тернополі відбулася презентація книжки про останній бій Української повстанської армії.

Така ідея в її авторів зародилася кілька років тому. «Віра і воля» – саме так назвали книжку, яка розповідає про останній бій Української повстанської армії. Ідея створення виникла кілька років тому, а її особливістю є формат, адже це – книга-комікс.

«Описаний у книзі останній бій УПА був на території Тернопільщини 14-го квітня 1960-го року, розповідає співавтор книжки-коміксу, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. – Тоді народився задум не тільки нагадати про цей факт, але підготувати проект, який би зміг донести цю інформацію нашим братам, нашим українцям на Сході України».

Книга розповідає історію Марії Пальчак, яка стала учасницею останнього бою повстанців.

ВІКТОР УНІЯТ, співавтор книжки-коміксу «Віра і воля»

«Насамперед, в основі книги – архівні документи, – розповів ще один із співавторів, головний редактор газети «Свобода» Віктор Уніят. – Та я розумів, що документи викладати – це буде сухий матеріал. Довелося творчо доопрацювати. Тому вийшла книжка любові. Не тільки любові Петра і Марії, це книжка любові до рідної землі, це книжка любові до України, загалом».

Депутат Тернопільської міської ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Володимир Стаюра, який також є співатором книги, наголошує – останній бій за Україну ще попереду.

«Побувши рік в добровольчому батальйоні і рік офіційно в Збройних силах майже у самісінькому Донецьку, за той час я вже знав Донбас краще, чим Тернопільську область, – зізнається Володимир Стаюра. – Але надзвичайно велике було бачення того, наскільки інформаційно Україна програє цю війну. І ця книжка нагадує, що часи одні і ті ж самі. Є люди, які воюють зі зброєю, є люди, які їм допомагають. Я певний з тими людьми, які є в нас – ми дійдемо до перемоги і переможемо».

До речі, в книгарнях нашої області наразі книжку-комікс знайти не вдасться. Весь наклад відправлять на Схід України.