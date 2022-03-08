Цими днями у Тернопільську міську раду все частіше почали звертатися місцеві суб’єкти господрювання із запитаннями, чи можуть вони відновити свою роботу. Це магазини, офіси, фірми, виробництва, заклади харчування та інші.

Звертаємо увагу, що у Тернополі всі комунальні підприємства працюють у посиленому режимі.