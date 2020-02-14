Коли я прийшов до університету в перший навчальний день цього семестру, мене чекав приємний сюрприз, — студент ТНПУ Рожеріо Мелло з Бразилії

а Методи Навчання Англійської Мови”, до якого було додано прапор Бразилії! – розповів Роджеріо. – Я був такий щасливий, що ходив з посмішкою по коридорах університету, і ніхто не розумів чому. Навіть сьогодні я завжди посміхаюся, коли бачу цей банер! Мені дуже приємно, і я дуже вдячний тим, хто прийняв таке рішення! Додавання прапора може здатися простою справою, але це не так! Воно має величезний символічний і важливий сенс! Це означає не лише повагу, яку ТНПУ має до мене, а й повагу до моєї коханої сім’ї! Також це демонструє повагу, яку ТНПУ має до Бразилії, взаємоповагу бразильського та українського народів! І я впевнений, що понад 1 мільйон нащадків українців, які живуть у Бразилії (особливо мої друзі, які переглядають цю публікацію) дуже раді та пишаються цим університетом! І це прекрасно відчувати, що Бразилія та Україна мають такі дружні та шанобливі стосунки! Ще більше: усі мої бразильські друзі (та з інших країн Латинської Америки) знають, що ТНПУ – Найкращий український університет! Великий обійм для всіх!