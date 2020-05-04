Коли запрацюють садочки?

«Садочки запрацюють тоді, коли закінчиться карантин в Україні. Усе залежить від епідеміологічної ситуації», – зауважила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

На запитання, чи будуть працювати садочки влітку, вона відповіла наступне:

«Режим роботи закладу залежить від підпорядкування, типу і форми власності. Тривалість навчання в ньому дітей встановлюється засновником.

Органи місцевого самоврядування, думаю, швидко й оперативно відреагують на зміни, пов’язані з карантином, і врегулюють питання організації роботи закладів дошкільної освіти, коли дозволить епідеміологічна ситуація».

Також очільниця Міністерства повідомила: «Садочки запрацюють тоді, коли закінчиться карантин в Україні. У працівників закладів дошкільної освіти є 56 днів відпустки. І керівникам закладів необхідно подумати над графіком відпусток своїх працівників».

«Після зміни епідеміологічних умов в Україні будуть послаблені умови, пов’язані з карантином. Лише тоді, коли ситуація буде дозволяти життєдіяльність громадян у звичних умовах, ми будемо повертатися. Але ми всі разом маємо розуміти: можливо, вірус ослабне, але пандемія так швидко не закінчиться, як би нам не хотілося. Тому ми мусимо навчитися жити в нових умовах. І найголовніше — забезпечити безпечність закладів освіти до повернення туди дітей», – підсумувала чиновниця.