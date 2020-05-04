Скільки Тернопіль заробляє на комунальних підприємствах?

Не всі комунальні підприємства працюють збитково. У багатьох містах існує практика надходження до міського бюджету певного відсотка від їх прибутків.

Пункт 29 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” дозволяє міським радам отримувати додаткові надходження від комунальних підприємств, але це можливо, якщо КП отримують значний дохід, з якого вже передають частину коштів до бюджету міста.

Для порівняння в рамках проекту IWPR за підтримки МЗС Норвегії та проекту Центру громадського контролю “ДІЙ!” ми взяли різні за регіонами, чисельністю населення та кількістю комунальних підприємств міста і розповіли про те, скільки прибутку надходить у місцевий бюджет.

Органи місцевого самоврядування в Україні по різному використовують дану норму, встановлюючи різні відсотки до зарахування. Наприклад, маленьке місто Богуслав встановило 5 %, Чернівці – 15% а Тернопіль – 30%. Проте на противагу їм, міста Кропивницький та Рівне не встановлювали цього стягнення і отримують кошти від власних комунальних підприємств у вигляді податків на рівні з іншими підприємствами.

Тернопіль

У Тернополі комунальні підприємства, сплачують до бюджету 30% від чистого прибутку. У 2019 році це становило 583, 7 тис. грн. Проте, зробили виключення для певного переліку комунальних підприємств та встановили нульовий відсоток до зарахування в бюджет. Рішення про 30% оплату до бюджету не поширюється на комунальні підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання холодної води, водовідведення, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Комунальні підприємства в Україні є окремими юридичними особами, засновниками і кінцевими бенефіціарами яких є орган місцевого самоврядування. І як засновники, вони затверджують статут підприємства, визначають цілі їх діяльності, розглядають плани та звіти.

Чернівці

У місті комунальні підприємства сплачують фіксовані 15% від чистого прибутку. Минулого року це становило 2 233,7 тис. грн, що майже на 2 млн менше ніж у 2018 році. Збитковими є “Чернівціводоканал”, “Спецкомунтранс”, “Чернівцітеплокомуненерго”, “Міжнародний аеропорт Чернівці”, “Чернівецьке тролейбусне управління”.

Як пояснив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Середюк Володимир: “Фактично, якщо ми говоримо про господарську діяльність Чернівецького тролейбусного управління, то вони не є збитковими. Але підприємство здійснювало закупівлю тролейбусів, кошти давалися з бюджету. І якщо додати ці кошти для виконання зобов’язань за кредитно-лізинговими угодами, то підприємство є збитковим”.

Основною причиною збитковості “Чернівціводоканалу” є понаднормові втрати. У економічно обгрунтованому тарифі закладено 40 % норму втрат, реальні втрати – 67 %. Причина – зношеність мережі та технологічне обладнання на водозаборах, яке розраховане на більшу подачу води ніж потребує місто.

Проблема “Чернівцітеплокомуненерго” – ціна на газ та відсутність автоматики при подачі тепла. Зі слів заступника міського голови, внаслідок постанови уряду лише 7 % прибутку від платежу йдуть на витрати підприємства, решта 93% – сплачують “Нафтогазу”. За таких обставин підприємство могло б покривати свої потреби, якби не велика заборгованість населення- близько 80 млн грн.

Прибутковість підприємства “Міжнародний аеропорт Чернівці” залежить від кількості та статусу (внутрішні та міжнародні) перельотів. У весняно-літній період аеропорт дохідний, якби були постійні, хоча б 2 рази у тиждень, міжнародні рейси, підприємство працювало б без збитків. Основні витрати аеропорту – виплата зарплати та підтримка його діяльності, зокрема техніки безпеки.

Комунальне підприємство “Спецкомунтранс” тарифозалежне, тобто тариф формується відповідно нормативних актів і не може бути вищим. А діючі тарифи нижчі від економічно обгрунтованих. У підприємстві немає власних сміттєвозів, для вивезенння побутових відходів змушені залучати приватних підприємців, а це додаткові витрати.

Кропивницький

У Кропивницькому комунальні підприємства теж не сплачують окремо відсотків від чистого прибутку. Відповідного положення міська рада не приймала. У бюджет надходять податки від прибутків підприємств. Це в середньому 1,5 -1,8 млн грн. Видатки міста на поповнення статутних капіталів підприємств більші. Так, КП “Універсал 2005” лише минулого року отримало 787 тисяч до статутного капіталу з міського бюджету, у 2018 році 4 885, 6 тис. грн. Підприємство займається благоустроєм міста та щороку отримує кошти з бюджету для поповнення статутного капіталу за показниками фінансово-господарської діяльності, тому залишається збитковим.

“На жаль, комунальні підприємства Кропивницького, як і майже всюди в Україні, збиткові. Якщо говорити про КП “Універсал 2005”, то вливання з бюджету здійснювались передусім для закупівель дороговартісної техніки, наприклад – снігоочисних машин. Питання благоустрою міста давно викликало нарікання мешканців, тому на ці дії влада мала суспільну підтримку. Але, у будь-якому разі, це не виправдовує збитковість підприємства”, – прокоментував ситуацію Дмитро Сінченко, голова Асоціації Політичних Наук, який досліджував це питання у Кропивницькому.

Богуслав

Невелике місто у Київській області має три комунальні підприємства. Згідно з відповідей на інформаційні запити, ці підприємства не є збитковими. Минулого 2019 року міська рада вирішила встановити фіксовані 5% від чистого прибутку, які підприємство сплачує до міського бюджету. За даними міської ради, прибуток від підприємств у минулі роки становив: 1 778 грн у 2017 році, 85 434 грн у 2018 та 378 грн у 2019 році.

Чому такі різні цифри? На момент написання публікації міська рада Богуслава роз’яснень не надала.

Рівне

У Рівному комунальні підприємства не сплачують частини від чистого прибутку, оскільки такого рішення міська рада не приймала. Ситуація щодо прибутків від роботи комунальних підприємств у місті відрізняється, залежно від спрямування та сфери діяльності. Є підприємства прибуткові, а є і збиткові. Як повідомило Управління бюджету та фінансів Рівненської міської ради: “Надходження до бюджету міста за класифікацією “Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності” у 2017 році – 1 644, 8 тис. грн, у 2018 році- 811 тис. грн, у 2019 році -609, 4 тис. грн.”

Щодо збитковості роботи комунальних некомерційних підприємств, то у відповіді на інформаційний запит Управління охорони здоров’я міської ради зазначило: “Фінансовий результат господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств-закладів охорони здоров’я може бути визначений як збитковий”.

То чи будуть комунальні підприємства прибуткові?

У підсумку можна зазначити, що комунальні підприємства можуть бути одним з джерел наповнення міського бюджету. Але для цього підприємство повинно відповідати декільком критеріям: бути прибутковим, прозорим та підзвітним, мати ефективне управління.

Як пояснив Тарас Случик, експерт Міжнародного республіканського інституту: “Для того, щоб збільшити прибутковість КП, місцеві ради можуть передавати підприємства в концесію або забезпечити впровадження стандартів доброго врядування. Зокрема, місцеві ради мають можливість утворювати наглядові ради, впроваджувати зовнішній незалежний аудит, налагодити облік активів та середньострокового планування. А непрофільні активи та підприємства, які працюють на конкурентних ринках є можливість приватизувати на відкритих аукціонах. Проте, для цього всього в міської влади має бути бачення та визначена політика у відповідній сфері”.

Автори: представники ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”, ГО “Асоціація Політичних Наук”, ГО “Рівненський центр “Соціальне партнерство”, Чернівецька Обласна Організація Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа “ОПОРА”, ГО “БРМГО “Буслав Січ”.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).