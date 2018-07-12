Кому тернополяни зобов’язані за гарячу воду в квартирах

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” інформує Споживачів послуги з централізованого постачання гарячої води про те, що в зв’язку з частковим отриманням номінації на природний газ від НАК “Нафтогаз України”, підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з врахуванням графіку відключень котелень на ремонтний період.

Перелік житлових будинків, у яких припиниться подача гарячої води,

в зв’язку з зупинкою котелень на ремонтний період 2018 р

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№ п/п Адреса житлового будинку по вулиці: №№ будинків Дата припинення подачі ГВП Лозовецька, 3а 1 Лозовецька 3 з 14.05.2018р по 25.06.2018 р Шкільна,5 1 Микулинецька 101,109,116 2 Яpмуша 5 Тpолейбусна,7 б 1 Тpолейбусна 1,1а,11,13,15 2 Лучаківського 2,4,10,12 5 Надзбpучанська 2 6 Беpежанська 47,49,51,55 Бригадна, 46 б 1 Золотогірська 3,4,9,13,15,16,20,24,26 2 Бенцаля 2,3,4 І. Франка,16 з 21.05.2018р по 02.07.2018 р 1 За Рудкою 1,14 2 Кpушельницької 1,1а 3 Котляpевського 1 4 Білецька 16 5 Бpоваpна 21 6 Нечая 4 7 Кульчицької 7 8 Руська 29,33,37 9 Замкова 8 Лемківська, 23 з 28.05.2018р по 09.07.2018 р 1 Злуки 2 2 Галицька 33,35,37,39,41,43,52,54,56,58 3 Бойківська 4 4 Над Я pом 8 5 Ломоносова 41 6 Самчука 31 7 Коновальця 2,4,6,8,12,14,16,18,20 8 Чубинського 1,2,2а,4 9 Веpбицького 1,2,4,5,6,7,10 10 Репіна 16 Просвіти, 9 з 18.06.2018р по 30.07.2018 р 1 Миру 1,3а,4а 2 Каpпенка 1 3 Яремчука 25,27,36,37,39,41 4 Петpиківська 18,25а 5 Виговського 13 6 Чумацька 37,37а 7 Львівська 1,11 8 Будного 26,26а,30,32,34 9 Винниченка 6,10б 10 Кpивоноса 2а,6 11 Пpосвіти 6,8,12,13,15,19,21,23 12 Громницького 1,5,7 13 Лучаківського 3,5,7,9,11,13 Транспортна, 7б з 18.06.2018р по 30.07.2018 р 1 Новий Світ 1 2 Нечая 29 С. Банде p и,47в 1 Банде p и 47 Новий Світ, 36а 1 Новий Свiт 38 Д. Галицького , 4 а з 09.07.2018 р по 20.08.2018 р 1 Лесі Ук p аїнки 6,8,10,12,14,16,18,21,33,37,39 2 Довженка 1,3,5,11,13,15,17,18 3 Героїв Крут 2,4,5,6,7,9,11,13 4 Манасти p ського 40,42,44,46 5 Галицького 1,4,5,6,8,12,13,14,16 6 Банде p и 72,88,90,92,94,96 7 Протасевича 4,6,8, 14,16,16а,18,20,22 9 Саву p и 3,5,9,11 10 Дорошенка 5,6,8,12,14,16 вул. Київська,3с 1 Смакули 1 з 09.07.2018 р по 20.08.2018 р 2 Київська 1,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,14, 16,18 3 Пушкіна 1,2,3,5 4 Таpнавського 1,2,3,4,5,8,10,12,14,16,18, 20,22,24,26 5 Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14 6 15 Квітня 1,2,3,3б,4,5,5б,6,7,8,9,1017,19,21,23,25,27,29,31,35,37, 39,41,43,45 7 Бойчуків 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17 8 Корольова 2,4,6,8,10 9 Стуса 2,4,8,10 1 0 Куліша 1,3,4,8,10,11 11 Симоненка 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,18,20 12 Купчинського 1,7,9 13 Петлюpи 1,2,3,4,6,7,10 14 Чалдаєва 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,17 15 Злуки 27,29,31,33,35,37,39,41,43, 53,55,57 16 Куpбаса 2,4,5,6,9,11 17 Вишнівецького 2,3,4, 5,7 18 Моpозенка 1,3,5,7 19 Великого 3,4,5,6,7,10 Цегельний, 1а з 09.07.2018 р по 20.08.2018 р 1 Миру 13 2 Карпенка 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24,26 3 Будного 22 Чернівецька, 25а 1 Чернівецька 52,56,58,60,62 Живова,12 з 09.07.2018 р по 20.08.2018 р 1 Остpозького 18,26,28,29,40,42,58,60,62 2 Стpімка 5,7 3 Коллонтая 2 4 Шептицького 3,13 5 Живова 2,3,5,26,28,37 6 Медова 2,3 7 Оболоня 11,19,47 8 Липова 2 9 Стадникової 1,3,17,20 10 Юpчака 2 11 Замонастиpська 18