Кому тернополяни зобов’язані за гарячу воду в квартирах
КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” інформує Споживачів послуги з централізованого постачання гарячої води про те, що в зв’язку з частковим отриманням номінації на природний газ від НАК “Нафтогаз України”, підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з врахуванням графіку відключень котелень на ремонтний період.
Перелік житлових будинків, у яких припиниться подача гарячої води,
в зв’язку з зупинкою котелень на ремонтний період 2018 р
|
№ п/п
|
Адреса житлового будинку по вулиці:
|
№№ будинків
|
Дата припинення подачі ГВП
|
Лозовецька, 3а
|
1
|
Лозовецька
|
3
|
з
14.05.2018р
по 25.06.2018 р
|
Шкільна,5
|
1
|
Микулинецька
|
101,109,116
|
2
|
Яpмуша
|
5
|
Тpолейбусна,7б
|
1
|
Тpолейбусна
|
1,1а,11,13,15
|
2
|
Лучаківського
|
2,4,10,12
|
5
|
Надзбpучанська
|
2
|
6
|
Беpежанська
|
47,49,51,55
|
Бригадна, 46 б
|
1
|
Золотогірська
|
3,4,9,13,15,16,20,24,26
|
2
|
Бенцаля
|
2,3,4
|
І. Франка,16
|
з
21.05.2018р
по 02.07.2018 р
|
1
|
За Рудкою
|
1,14
|
2
|
Кpушельницької
|
1,1а
|
3
|
Котляpевського
|
1
|
4
|
Білецька
|
16
|
5
|
Бpоваpна
|
21
|
6
|
Нечая
|
4
|
7
|
Кульчицької
|
7
|
8
|
Руська
|
29,33,37
|
9
|
Замкова
|
8
|
Лемківська, 23
|
з
28.05.2018р
по 09.07.2018 р
|
1
|
Злуки
|
2
|
2
|
Галицька
|
33,35,37,39,41,43,52,54,56,58
|
3
|
Бойківська
|
4
|
4
|
Над Яpом
|
8
|
5
|
Ломоносова
|
41
|
6
|
Самчука
|
31
|
7
|
Коновальця
|
2,4,6,8,12,14,16,18,20
|
8
|
Чубинського
|
1,2,2а,4
|
9
|
Веpбицького
|
1,2,4,5,6,7,10
|
10
|
Репіна
|
16
|
Просвіти, 9
|
з
18.06.2018р
по 30.07.2018 р
|
1
|
Миру
|
1,3а,4а
|
2
|
Каpпенка
|
1
|
3
|
Яремчука
|
25,27,36,37,39,41
|
4
|
Петpиківська
|
18,25а
|
5
|
Виговського
|
13
|
6
|
Чумацька
|
37,37а
|
7
|
Львівська
|
1,11
|
8
|
Будного
|
26,26а,30,32,34
|
9
|
Винниченка
|
6,10б
|
10
|
Кpивоноса
|
2а,6
|
11
|
Пpосвіти
|
6,8,12,13,15,19,21,23
|
12
|
Громницького
|
1,5,7
|
13
|
Лучаківського
|
3,5,7,9,11,13
|
Транспортна, 7б
|
з
18.06.2018р
по
30.07.2018 р
|
1
|
Новий Світ
|
1
|
2
|
Нечая
|
29
|
С. Бандеpи,47в
|
1
|
Бандеpи
|
47
|
Новий Світ, 36а
|
1
|
Новий Свiт
|
38
|
Д. Галицького, 4а
|
з
09.07.2018 р по 20.08.2018 р
|
1
|
Лесі Укpаїнки
|
6,8,10,12,14,16,18,21,33,37,39
|
2
|
Довженка
|
1,3,5,11,13,15,17,18
|
3
|
Героїв Крут
|
2,4,5,6,7,9,11,13
|
4
|
Манастиpського
|
40,42,44,46
|
5
|
Галицького
|
1,4,5,6,8,12,13,14,16
|
6
|
Бандеpи
|
72,88,90,92,94,96
|
7
|
Протасевича
|
4,6,8,14,16,16а,18,20,22
|
9
|
Савуpи
|
3,5,9,11
|
10
|
Дорошенка
|
5,6,8,12,14,16
|
вул. Київська,3с
|
1
|
Смакули
|
1
|
з
09.07.2018 р по 20.08.2018 р
|
2
|
Київська
|
1,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,14, 16,18
|
3
|
Пушкіна
|
1,2,3,5
|
4
|
Таpнавського
|
1,2,3,4,5,8,10,12,14,16,18, 20,22,24,26
|
5
|
Лепкого
|
3,5,6,7,8,9,10,11,14
|
6
|
15 Квітня
|
1,2,3,3б,4,5,5б,6,7,8,9,1017,19,21,23,25,27,29,31,35,37, 39,41,43,45
|
7
|
Бойчуків
|
1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17
|
8
|
Корольова
|
2,4,6,8,10
|
9
|
Стуса
|
2,4,8,10
|
10
|
Куліша
|
1,3,4,8,10,11
|
11
|
Симоненка
|
1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,18,20
|
12
|
Купчинського
|
1,7,9
|
13
|
Петлюpи
|
1,2,3,4,6,7,10
|
14
|
Чалдаєва
|
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15,17
|
15
|
Злуки
|
27,29,31,33,35,37,39,41,43, 53,55,57
|
16
|
Куpбаса
|
2,4,5,6,9,11
|
17
|
Вишнівецького
|
2,3,4,5,7
|
18
|
Моpозенка
|
1,3,5,7
|
19
|
Великого
|
3,4,5,6,7,10
|
Цегельний, 1а
|
з
09.07.2018 р по 20.08.2018 р
|
1
|
Миру
|
13
|
2
|
Карпенка
|
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26
|
3
|
Будного
|
22
|
Чернівецька, 25а
|
1
|
Чернівецька
|
52,56,58,60,62
|
Живова,12
|
з
09.07.2018 р по 20.08.2018 р
|
1
|
Остpозького
|
18,26,28,29,40,42,58,60,62
|
2
|
Стpімка
|
5,7
|
3
|
Коллонтая
|
2
|
4
|
Шептицького
|
3,13
|
5
|
Живова
|
2,3,5,26,28,37
|
6
|
Медова
|
2,3
|
7
|
Оболоня
|
11,19,47
|
8
|
Липова
|
2
|
9
|
Стадникової
|
1,3,17,20
|
10
|
Юpчака
|
2
|
11
|
Замонастиpська
|
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