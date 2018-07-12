У якій школі на Тернопільщині покращують умови навчання

У Золотниківській школі, що на Теребовлянщині, покращують умови навчання.

У комфортних умовах та з розвиненою матеріально-технічною базою віднедавна мають змогу навчатися діти Золотниківської школи І-ІІІ ст. Теребовлянського району. Це стало можливим завдяки реформі децентралізації, яка передбачає не лише передачу повноважень на місця, а й збільшення місцевих бюджетів за рахунок власних доходів. Допомагають розвиватися громадам й з державного бюджету, зокрема, за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Золотниківська громада є однією з найбільших в області. Вона об’єднує понад 20 населених пунктів, а тому питання якості медичних, освітніх та інших послуг є надзвичайно важливим для забезпечення добробуту місцевих жителів.

Власне, сьогодні в громаді працюють над створенням опорної школи, яка буде базуватися у селі Золотники. Там за рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ перекрили дах, замінили вікна. Також за додаткові кошти облаштували сучасний кабінет фізики, хімії та біології. Для цього закупили все необхідне обладнання та інвентар.

Як триває підготовка до навчального року загалом у навчальному закладі та як готуються приймати з вересня першачків у нові класи згідно вимог Нової української школи, побачив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перебуваючи у робочій поїздці у Теребовлянському районі.

Він наголосив, що робота в напрямі створення опорних шкіл, покращення якості навчання та виховання майбутньої патріотичної та свідомої молоді має продовжуватися. Адже саме молодь є рушійною силою розвитку держави та будь-яких державотворчих процесів. «Наше завдання – зробити все, щоб навчання дітей було комфортним та цікавим, щоб вони прагнули йти до школи та мали інтерес до навчання», – зауважив голова ОДА.

За його словами, задля реалізації цього завдання держава вже четвертий рік поспіль активно спрямовує кошти на розвиток своїх територій. Приміром цього року з Державного фонду регіонального розвитку область отримає 195 млн. грн., із субвенції на формування інфраструктури ОТГ – 90 млн. грн. та із субвенції на соціально-економічний розвиток – понад 58 млн. грн.