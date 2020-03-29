Коропець просить про допомогу. Селище за кілька кілометрів від спалаху COVID-19, а лікарня до прийому пацієнтів не готова

Про відсутність у Коропецькій лікарні елементарного повідомляють у Facebook місцеві активісти.

Ми знаходимось в кількох кілометрах (в межах кількох днів, можливо годин) від найбільшого вогнища коронавірусу в Україні, – пише Дмитро Данчук. – Наш медзаклад і екстрена медицина поки що забезпечені по мінімуму, на перші дні, а далі що???? Крім того вони (медики) залучались і залучаються для допомоги у Монастириську, бо там дефіцит медпрацівників через інфікованість). Автомобіль швидкої здійснює виїзди на страх і ризик працівників (так, як мав би буди списаний давним давно, йому понад 30 років).

Дмитро Данчук додає, що місцева влада, та й зрештою районна і обласна не вбачають ніякої загрози, бо в них “все під контролем”. Діяти ж треба на випередження, оцінюючи можливі масштаби, бо ситуація буде подібною до Монастириська, вважає активіст.

Коропчанка Світлана Дрозд записала відеозвернення до чиновників, де говорить, що весь тягар у боротьбі з інфекцією взяли на себе не представники влади, а медики і волонтери.

Є тотальна відсутність із засобами елементарних засобів допомоги, – каже пані Світлана. – Ніяких у нас нема кисневих концентраторів, ніяких дезінфікуючих рідин. Є штаб, який каже, що не знає про потреби медзакладу, немає переліку потреб.

Захист для сімейної медицини Коропця – 4790 7299 4800 3926 Ольга Андрущак

Захист для сімейної медицини ШВИДКА ДОПОМОГА Коропця – 5168 7573 7212 5494 Любов Мельник

Валютні реквізити для допомоги з-за кордону

EUR IBAN:UA693052990000026200687114554 (ACCOUNT: 5168 7450 3004 3159)

USD IBAN:UA783052990000026200885736927 (ACCOUNT:5169 3600 0827 0567)



За інф. Терміново