 Гучний вирок у Тернополі: суд конфіскував майно губернатора рф 

У Тернополі засудили губернатора Тверської області рф за фінансування війни проти України

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок губернатору Тверської області рф, визнавши його винним у фінансуванні дій, спрямованих проти територіальної цілісності та конституційного ладу України.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури чиновника країни-агресора засуджено до 8 років позбавлення волі, з додатковим покаранням — позбавленням права обіймати посади в органах влади протягом 3 років та конфіскацією майна.

🔻 Суть справи

Слідство довело, що з серпня 2022-го по травень 2024 року губернатор систематично надавав фінансову та матеріальну підтримку російським військовим, які воювали проти сил оборони України.

📌 16 серпня 2022 року він відвідав тимчасово окупований Бердянськ, де підписав із колаборантом Олександром Сауленком так звану «угоду про співпрацю» між Тверською областю та окупаційною адміністрацією. У межах цієї домовленості заклади освіти району забезпечувалися російськими підручниками, а до Бердянська було передано «гуманітарний вантаж» вагою 64 тонни.

Надалі посадовець рф неодноразово організовував поставки військовим армії окупанта:

автомобілі, генератори та засоби зв’язку,

побутова техніка та інструменти,

продукти харчування і медикаменти,

спальні мішки та інше забезпечення.

Крім того, під його головуванням ухвалювались рішення про розширення підтримки військовослужбовців рф та їхніх родин.

📌 Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Вирок винесено за ч. 3 ст. 110-2 КК України — фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.