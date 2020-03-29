29 березня, 18.00: У Монастириському районі 47 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 47 осіб:

м.Монастириська – 28,

с.Швейків – 7,

с.Ковалівка – 5 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 2,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 1,

с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.

В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.