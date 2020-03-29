19:24 | 29.03.2020
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29 березня, 18.00: У Монастириському районі 47 осіб інфіковано коронавірусом

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Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом – 47 осіб:

м.Монастириська – 28,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 5 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.
В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.

 

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