29 березня, 18.00: У Монастириському районі 47 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 47 осіб:
м.Монастириська – 28,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 5 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники – 1,
с.Чехів – 1, с.Гончарівка -1.
В їх числі медперсоналу – 25 (7 лікарів, 12 медсестер, 6 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком.