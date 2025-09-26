Корупція у військовій системі: на Тернопільщині затримали чоловіка, який вимагав хабар від військового

Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру жителю Тернопільщини, який вимагав та отримав частину неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення військово-лікарською комісією (ВЛК) та переведення військового до тилового підрозділу ЗСУ.

Вимагав гроші за переведення військового до тилової частини

За даними слідства, колишній працівник медустанови у липні цього року познайомився з військовим, який лікувався після поранення. Виявивши бажання військового перевестися у тиловий підрозділ через проблеми зі здоров’ям, підозрюваний запропонував йому свою допомогу. Чоловік запевнив, що за допомогою особистих зв’язків він може вплинути на прийняття рішення ВЛК, виготовити необхідну медичну документацію та організувати переведення.

Послуги з цього питання оцінювалися в 2500 доларів США. Після підписання наказу про переведення військовий мав заплатити ще 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини суми

Військовий звернувся до правоохоронців, які затримали підозрюваного після того, як він отримав першу частину неправомірної вигоди — 2500 доларів США.

Розслідування за оперативного супроводу СБУ

Слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області разом з оперативниками Управління СБУ в області та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують розслідування цього злочину.