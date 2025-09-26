Вбив знайомого ударом по голові, – затримали чоловіка причетного до трагедії на Тернопільщині

Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, причетного до вбивства молодого жителя Лановеччини, яке сталося в одній із сіл Борсуківської територіальної громади. Трагедія сталася 24 вересня під час святкування, коли між чоловіками виникла суперечка, що закінчилася насильством.

Події того вечора

Згідно з даними слідства, під час застілля один з чоловіків кілька разів ударив потерпілого по голові. Через деякий час потерпілий втратив свідомість. Лікарі “швидкої”, які прибули на виклик, лише констатували смерть. Судово-медичний експерт встановив, що причиною загибелі стала черепно-мозкова травма.

Зізнання нападника

Поліція оперативно встановила особу нападника — ним виявився 26-річний чоловік, односелець потерпілого. Зловмисник зізнався у скоєному злочині. На підставі цього його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правова оцінка та подальше розслідування

Слідчі вже інкримінують нападнику умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, відповідно до ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Всі слідчі дії тривають, також вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманого.