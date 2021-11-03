Красти тернопільську землю гаражами, то вчорашній день. Міська рада придумала нову схему

На сесії тернопільської міської ради депутати виділили 32 сотки землі в центрі міста під 6-ти квартирний будинок. Про це повідомляє депутат від “Сили Людей” Олег Різник.

Результат поіменного голосування:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. С.Крушельницької,16 ОСББ «Крушельницької,16»

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крушельницької,16» (код ЄДРПОУ 44013910) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3190га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. С.Крушельницької,16.

2. Припинити комунальному підприємству фірма «Тернопільбудінвестзамовник» (код ЄДРПОУ 14055223) право користування земельною ділянкою (кад. номер 6110100000:02:019:0041) площею 0,2000га за адресою вул. С.Крушельницької,16 (Качали), враховуючи письмову згоду землекористувача.

3. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крушельницької,16» (код ЄДРПОУ 44013910) в постійне користування земельну ділянку (кад. номер 6110100000:02:019:0045) площею 0,3190га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. С.Крушельницької,16.

4. Встановити обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку у вигляді:

4.1 дотримання цільового використання земельної ділянки;

4.2 здійснення благоустрою території та прилеглої до неї, відповідно до технічних умов та плану благоустрою, погодженого управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

4.3 утримання в належному технічному, санітарному стані тротуарів та проїздів, які розміщені на земельній ділянці;

4.4 забезпечувати прохід та проїзд через земельну ділянку до суміжних землекористувачів та об’єктів благоустрою;

4.5 заборони будівництва, реконструкції, встановлення тимчасових споруд без відповідних дозволів;

4.6 дотримуватися правил експлуатації інженерних мереж при проведені ремонтних робіт, не чинити перешкоди в прокладанні нових комунікацій;

4.7 дотримання принципів добросусідства;

4.8 без права огородження місць загального користування та земельної ділянки.

5. Зобов’язати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Крушельницької,16» в двомісячний термін провести державну реєстрацію речового права та його обтяжень на земельну ділянку.

5.1.Після проведення державної реєстрації речового права та його обтяжень на земельну ділянку, віднести земельну ділянку, зазначену в п.2, до земель житлової та громадської забудови.