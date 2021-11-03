Одіозний головний архітектор Тернополя потрапив у ще один скандал

За головним архітектором Тернополя Василем Бесагою останнім часом ростуть «золоті верби». Не так давно в Тернопільському міськрайонному суді розпочалося слухання справи, де головним обвинувачиним є Василь Бесага. І ось стало відомо, що нині розслідується ще одне кримінальне провадження стосовно головного архітектора.

18 грудня 2020 року на сесії Тернопільської міської ради було прийняте рішення №8/2/85 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Микулинецька (гр. Медведєва О.В. та інші)». Як з’ясували органи досудового розслідування цим рішенням Василь Йосипович Бесага погодив надання земельної ділянки своїй доньці Ользі Василівні Медведєвій.

Цей факт викликає небезпідставні підозри у зловживанні службовим становищем з метою заволодіння комерційно привабливих земельних ділянок вздовж автомобільної магістралі вулиці Микулинецької.

Дивно, чому одіозний архітектор не відсторонений від виконання обов’язків на час проведення розслідування та судового процесу. Очевидно, міського голову і промерську більшість депутатського корпусу влаштовує містобудівна філософія в результаті якої забудовуються сквери, парки, зелені зони.