Поклали в сумку та викинули на території заводу: у поліції розповіли подробиці про немовля, яке знайшли на Тернопільщині (+фото)
Поліція розшукує батьків дитини.
У селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області знайшли немовля, яке невідомі поклали у сумку та викинули на території закинутого молокозаводу.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Немовля знайшла перехожа. Жінка почула плач дитини, а коли підійшла ближче, то побачила сумку, в якій була дитина. Місцева жителька забрала дитину в тепле приміщення та викликала поліцію.
За даними правоохоронців, дитина народилась добу тому. Це – хлопчик. Немовля здорове, проте у нього діагностували переохолодження.
Поліція розшукує батьків дитини. Відкрито провадження за ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір’ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі.