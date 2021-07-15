Квартира, дві земельних ділянки, іномарка та недобудова дача: що ще задекларувала керівниця тернопільського ЦНАПу

Начальниця Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради Інеса Паничева має у власності квартиру, земельну ділянку та гараж в Тернополі, ще однією земельною ділянкою володіє її чоловік. Про це Інеса Євгенівна повідомила у своїй декларації про майновий стан та доходи за 2020 рік.

Тернопільська квартира пані Інеси має площу 76,5 кв. м, а земельна ділянка – 1000 кв. м. Жінка також є членом гаражного кооперативу «Енергетик», де в неї є гараж на 22 кв. м. На Інесу Євгенівну записаний і дачний будинок у Тернополі, який, щоправда, поки не введений в експлуатацію.

Чоловік Інеси Паничевої – Володимир Олександрович володіє земельною ділянкою площею 500 кв. м у селі Берем’яни колишнього Бучацького району та іномаркою «VOLKSWAGEN JETTA», придбаною в 2008 році в автосалоні за 144 тис. 026 грн.

Родина Паничевих у 2020 році отримала майже один мільйон гривень доходу. Працюючи в тернопільському ЦНАПі жінка за минулий рік заробила 337 тис. 504 грн. або понад 28 тис. грн. щомісяця. Значно більшу суму до сімейного бюджету поклав Володимир Олександрович Паничев, котрий є одним з керівників Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України. Його заробітна плата у 2020 році становила 502 тис. 432 грн. або майже 48 тис. грн. щомісяця. Також він отримав 134 тис. 758 грн. пенсії і 9 тис. 686 грн. становила його зарплата за сумісництвом у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського. Плюс пан Володимир отримав дві незначні суми у вигляді процентів від кредитної спілки (2206 грн.) та банку (955 грн.).

Всі свої серйозні заощадження Паничеві тримають у готівці. Інеса Євгенівна зберігає під «матрацом» 50 тисяч гривень, 5 тисяч доларів і 3,5 тисячі євро, а Володимир Олександрович – 80 тис. гривень.