Посеред ночі в селі на Тернопільщині загубилась дворічна дівчинка

Дворічна дівчинка гралась на подвір’ї будинку в одному з сіл Тернопільщини.

Проте, у якийсь з момент, дитина покинула подвір’я.

На той час батьки дівчинки перебували у будинку. Близько 23:30 години вийшли за донькою, але на місці її не було.

Про зникнення дитини правоохоронцям рідня повідомила після самостійних пошуків, які виявились безрезультатними.

До розшуку дитини залучили особовий склад Тернопільського районного управління поліції, кінологів, бійців КОРД та працівників карного розшуку, ювенальної превенції.

Дівчинку знайшли о 01:30 годині за 2 кілометри від села. Дитина сиділа поблизу дороги у заростях. З нею усе гаразд.

Дитину повернули батькам. Їх можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.

У відділі комунікації поліції Тернопільської області наголошують, у випадку зникнення дітей, не варто гаяти часу. Потрібно якомога швидше повідомити про це у правоохоронні органи.