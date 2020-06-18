Лікар з Тернополя Володимир Кирик: ІФА-тести дозволяють визначити не лише колективний імунітет до коронавірусу, а виявити носіїв вірусу

У Тернопільській університетській лікарні проводили тестування медиків на виявлення антитіл до коронавірусу. Чому це важливо, – ми запитали у Володимира Кирика, в.о. лікаря по контролю якості клініко-діагностичної лабораторії КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР.

💉 «Тести імуноферментного аналізу для визначення антитіл до антигену SARS-Cov-2 ми отримали від фонду Порошенка. Їх визначення ми проводимо електрохемілюмінесцентним методом. Цей метод набагато чутливіший, сучасніший. Проведення тестування є обмеженим в часі, адже один набір тестів з моменту відкриття розрахований на використання 72 години. Це передбачено виробником згідно з європейськими стандартами. Власне, фірма, від якої ми отримали тести – ROCHE Diagnostics, стандартизована європейськими стандартами вищого гатунку», – зазначає Володимир Кирик.

✍️ Наскільки потрібне сьогодні тестування медиків? 👨‍⚕️ Це тестування медиків дуже цінне, тому що передбачає визначення імуноглобулінів М і G, так званих, сумарних імуноглобулінів. Крім того, тест передбачає не тільки визначення антитіл у хворих і тих, хто перехворів, але й показує підвищені антитіла й таким чином можна виявити носіїв вірусу або тих, хто перехворів легкою формою коронавірусу. Загальна картина має для нас цінність і в прогностичному, і в діагностичному планах. Наприклад, якщо рівень імуноглобулінів G і М буде високий, то ми можемо прогнозувати на якому рівні людина, яка перехворіла, який був титр антитіл, і який рівень у тих, хто не хворів. Також ці результати аналізів цінні й в науковому плані для тих, хто буде займатися вакцинами. Адже маючи дані по антитілах, можна вивчати вірус і його прогнозувати надалі. ✍️ Тобто, чи означає це те, що ми можемо спрогнозувати другу хвилю захворювання? 👨‍⚕️ Не зовсім. Справа в тому, що антитіла – це, так би мовити, маркери імуновідповіді, тобто який рівень імунітету є у того чи іншого пацієнта. Тому спрогнозувати чи буде вірус повторно, – залежить від того, яка буде імунна система конкретно в індивідуального пацієнта.

Але якщо ми захистимо лікарів, то можна говорити, що ми перші будемо знати, який рівень антитіл у медиків і чи ми перехворіли. Мета добра: захистимо медиків – захистимо й усіх інших. 🙏 Тернопільська університетська лікарня