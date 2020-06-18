У Тернополі створена професійна команда спортсменів з бразильського джиу-джитсу та кік-боксингу

У Тернополі вже майже рік працює Українська академія Єдиноборств. Саме за сприяння UMA Akademy, створена професійна команда спортсменів з бразильського джиу-джитсу та кікбоксингу. До складу цієї команди входять спортсмени, які досягли високого рівня, вигравали міжнародні змагання, чемпіонати Європи та чемпіонати світу. Про особливості роботи академії розповідає Богдан Мирошниченко, головний тренер Української академії єдиноборств.

Бразильське джиу-джитсу – це вид бойового мистецтва, який покращить якість вашого життя в фізичному та моральному плані. Хід боротьби полягає у застосуванні не лише фізичної сили та техніки, а й інтелектуальній тактиці та змозі швидко реагувати на дії партнера. Особливістю цього виду спорту є те, що перемога в бразильському джиу-джитсу можлива без нанесення ударів опонентові. Застосувавши правильну техніку спортсмен худощавої тілобудови може перемогти більшого суперника. І навіть на змаганнях часто відбуваються поєдинки в абсолютній ваговій категорії.

Кікбоксинг – це бойове мистецтво, в якому дозволені удари руками і ногами, тобто це поєднання боксу (техніка і правила ударів руками) та східних єдиноборств з підсічками та ударами ногами. Кікбоксингом можуть займатись як дорослі, так і діти віком від 5 років. Є так звані легкі розділи (дисципліни) кікбоксингу, якими можуть займатись діти без ризику отримати травму чи сильний удар. В спарингу та на змаганнях пріоритетною є техніка, швидкість та точність, а сила удару обмежується для запобігання травматизму. Для підлітків та дорослих є жорсткіші, розділи де можна бити сильніше. Але це не означає, що Вас будуть постійно сильно бити по голові, адже в пріоритеті техніка і хороший захист, а вже потім – сила.

Тренування з кікбоксингу та джиу-джитсу передбачає розвиток:

– фізичних можливостей (швидкість, спритність, гнучкість, витривалість, сила);

– морально-вольових якостей;

– вивчення техніки, тактики, їх відпрацювання і вдосконалення в спарингах та на змаганнях.

Головна мета для команди – вивести майстерність та значення бойових мистецтв в Тернополі на новий рівень. Стати професійним спортсменом з єдиноборств тепер може кожен бажаючий, незалежно від віку чи статі, адже склад команди в майбутньому буде поповнюватись та оновлюватись саме вихованцями Української академії єдиноборств. Академія працює за адресою: вулиця Протасевича, 2







