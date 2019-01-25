Лише один кандидат захотів стати директором в елітній школі Тернополя

У Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов триває конкурс на заміщення вакантної посади директора цього навчального закладу. Наразі відбувся його перший етап, під час якого на засіданні конкурсної комісії розглядаються заяви претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам та відбувається голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі.

На розгляд комісії надійшла одна заява, яку подала вчитель української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького Руслана Петрокушин – педагог із 25-річним стажем, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, переможець міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2018».

Розглянувши надані документи, усі присутні члени конкурсної комісії одноголосно проголосували за те, щоб допустити Руслану Петрокушин до участі в конкурсі. Також було визначено, що, згідно Положення про конкурс, має відбутися ознайомлення кандидата на посаду директора із закладом та трудовим колективом школи.

Така зустріч пройшла 23 січня 2019 року в актовому залі ТСШ №3. Представила Руслану Петрокушин присутнім начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Кандидат на посаду директора розповіла присутнім, що вона завжди вважала третю школу прикладом для інших, адже троє її дітей вчилися і продовжують зараз навчання у цьому навчальному закладі. Відтак, пообіцяла, незважаючи на брак адміністративного досвіду, стати гідним директором школи, берегти традиції, закладені в попередні роки, і шукати нові шляхи, аби іти вперед і розвиватися. При цьому, Руслана Петрокушин звернулася до педагогів школи з проханням підтримки, адже, на її думку, лише коли діяти спільно, працюючи разом над втіленням в життя спільних завдань, можна досягти успіху.

Кандидат на посаду директора відповідала і на запитання педколективу щодо її бачення різних сторін діяльності школи. Так, зокрема, одним із найактуальніших наразі стоїть питання поділу класів на три підгрупи для вивчення англійської мови. Згідно Закону України, зараз на уроках іноземної мови в класі може бути лише дві підгрупи. У цьому навчальному році в третій школі, оскільки вивчення англійської завжди тут було пріоритетним, знайшли спосіб збереження трьох підгруп шляхом залучення батьківських коштів. Щодо вирішення цієї проблеми Руслана Петрокушин пообіцяла спробувати шукати оптимальні варіанти, однак все таки державне фінансування, що підтвердила і начальник міського управління освіти, третя підгрупа з вивчення англійської отримувати наразі не зможе.

Зате щодо діяльності школи в плані продовження вже існуючої співпраці з навчальними закладами інших країн та втілення в життя міжнародних проектів, кандидат на посаду директора пообіцяла свою підтримку і сприяння. Це ж стосувалося й спортивного життя школи, яке, як запевнила Руслана Петрокушин, і надалі буде активним. Підвищення інтересу учнів до спорту вона бачить у залученні їх до статусних змагань, зустрічах з провідними спортсменами. Щодо втілення в життя проектів із реконструкції спортивного майданчика школи, то, знову опираючись на підтримку Ольги Похиляк, яка запевнила, що їх фінансування має бути забезпеченим, кандидат на посаду директора висловила цьому своє повне схвалення.

«Багато можна обіцяти, – підсумувала свій виступ Руслана Петрокушин, – однак краще зробити, а не обіцяти, і разом з педагогами, батьківською громадськістю, за підтримки управління освіти та міської ради, іти вперед, працювати, досягати, аби третя школа і надалі залишалась в числі перших».

Наступний, другий етап конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школі I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов включатиме безпосередньо сам конкурс. Отож, Руслані Петрокушин потрібно буде скласти письмовий тест на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; та письмово вирішити ситуаційне завдання задля перевірки професійних компетентностей, а також представити перспективний план розвитку школи та надати відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розробляються і затверджуються наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради та оприлюднюються на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору має визначити переможця конкурсу або визнати конкурс таким, що не відбувся. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Про час і місце проведення другого етапу конкурсу буде повідомлено додатково.

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