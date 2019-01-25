“Нива” Теребовлі повертається на футбольну орбіту

23 січня розпочались тренування теребовлянської футбольної команди “Нива”, яка після річної перерви виступатиме в оновленому складі та уже заявилася на чемпіонат Тернопільської області сезону 2019, – йдеться на сайті громади.

Поверненню “Ниви” слід завдячувати теребовлянському міській владі, яка ініціювала відновлення футбольної команди та виділення коштів на її підтримку відповідно до “Програми розвитку футболу на території Теребовлянської міської ради”.

Першими ж змаганнями нашої оновленої команди стане турнір в Хмельницькому, який стартує уже 9-10 лютого. За словами головного тренера Назара Козака, в цьому турнірі візьмуть участь сильні колективи першої та другої професійної ліг, лідери аматорського чемпіонату України. Тож у теребовлянської “Ниви” буде хороша можливість випробувати свої сили до майбутніх перемог. “За останні роки Теребовля була флагманом обласного футболу і ми хочемо повернути це звання”, – зазначає Назар Ярославович.

Важливо, що для покращення власної фізичної підготовки “Нива” Теребовля використовує усі можливості. Зокрема зараз наші футболісти активно співпрацюють з професійним фітнес-тренером Галиною Шмайдій та дуже задоволені її програмою тренувань.

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