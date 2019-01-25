“Свобода” у Тернополі може просто зникнути

Час від часу «Свобода» повідомляла читачів про загрози, які нависали над газетою у процесі реформування. Спочатку обласна рада дала згоду на реформування газети у першому етапі роздержавлення, згодом «передумала». Складалося враження, що усе робилося для того, аби реформована газета потрапила у «потрібні руки».

Журналісти газети «Свобода» днями дізналися, реєстрацію видання хочуть скасувати через суд. Позивач – Тернопільська обласна рада. З якою метою влада влаштовує судилище над газетою і чи означає це, що «Свобода» може просто зникнути – з’ясували кореспонденти телеканалу ІНТБ.



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