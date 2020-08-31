“Малину вирощувати вигідно”, — стверджує сім’я Галіянів із Тернопільщини

Спробувавши заробітчанського хліба, Володимир Галіян із села Глядки Зборівського району вирішив повернутися додому і господарювати на своїй землі. Разом із дружиною Людмилою вони збудували теплицю, де вирощують зелень та ранні овочі, а на городі посадили пів тисячі кущів малини, яка радує їх багатим урожаєм аж до перших морозів.

Володимир Галіян працює рятувальником у Тернопільській пожежно-рятувальній частині. Але при кожній нагоді він обов’язково скаже, наскільки щиро любить село і землю. Мабуть, саме через це після закінчення школи вступив у Тернопільське ВПУ-4, де здобув фах столяра, а згодом у Зборівському коледжі ТНТУ імені І. Пулюя вивчився на робітника фермерського господарства.

– Батьки гадали, що я оберу ветеринарську справу, адже ветлікарем працював мій дідо і тато, цю професію уподобав і старший брат, – розповідає Володимир. – Я ж взяв курс на столярство і землеробство, але в результаті став рятувальником. Згодом подався на заробітки до Польщі. Там працював у саду, а також встановлював дахи. Однак надовго не затримався. Коли побачив, як тамтешні власники землі живуть у достатку, зрозумів, що найкраща робота – удома. На чужині насамперед важко морально. А коли почуєш українську пісню, то аж за душу бере. Якось пан, у якого працював, сказав мені: «Якщо маєш землю, то їдь додому і господарюй». І я поїхав.

У рідному селі Глядки Володимир із дружиною Людмилою збудували біля хати теплицю і посіяли там зелень, редиску та огірки. Частину городу відвели під картоплю, на решті висадили п’ятсот кущів малини ремонтантних сортів Полка і Полана. Щоб легше працювалося, Володимир переробив мотоблок на мототрактор, а цього року купив новий Т-40.

– З самого початку я хотів висадити тисячу кущів, але дружина відмовила, – розповідає Володимир. – Тепер, коли збирає багатий урожай, каже, що все-таки треба було мене послухати. Та хіба це проблема? Місця є достатньо, тому у моїх найближчих планах – збільшити площу ягідника. Малину вирощувати вигідно. Якогось особливого догляду вона не потребує. Головне – працювати з любов’ю.

Садити малинові кущі Володимир Галіян рекомендує восени, коли земля має багато вологи. Але якщо навіть закладати ягідник навесні, то на врожай це ніяк не вплине.

– Це я з власного досвіду кажу, бо й сам весною садив, а восени вже збирав перші ягоди, – мовить господар. – Під час посадки раджу не економити на площі. Між рядками залишати відстань півтора метра, а між кущами – п’ятдесят сантиметрів. Одразу рекомендую встановити крапельний полив. Підживлюю рослини лише органічними добривами: курячим послідом, деревним попелом і компостом, який готую у двохсотлітровій бочці. Жодної хімії не використовую, бо керуюся правилом: здорова їжа – мудра нація, а якщо нація мудра, то й країна буде багатою.

Полка і Полана, за словами Володимира, плодоносять все літо і аж до перших заморозків. Великі і смачні ягоди Галіяни збирають через день.

– Тільки-но спаде роса, ми одразу йдемо у ягідник, – каже чоловік. –Працюємо всією сім’єю. Улянці лише одинадцять, але до роботи вона береться залюбки. Не відстає і шестирічний Максимко. У майбутньому він мріє стати фермером. Дружина Людмила за фахом – журналіст-редактор. Щоправда, за професією не працює. Зате які вірші пише! У них землю прославляє. А вона віддячує за нашу працю щедрими врожаями.