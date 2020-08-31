Студенти одного з тернопільських університетів 2-6 курсів вчитимуться онлайн

Про це повідомлено на офіційному сайті Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського.

Початок навчання в онлайн-режимі для студентів 2-6 курсів є вимушеним у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні, – йдеться у повідомленні ТНМУ. – У випадку покращення епідемічної ситуації просимо бути готовим до переходу на аудиторне навчання. За тиждень до переходу на аудиторне навчання кожна група буде повідомлена працівниками деканату.