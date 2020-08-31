17:30 | 31.08.2020
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Новини Тернополя 

Студенти одного з тернопільських університетів 2-6 курсів вчитимуться онлайн

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це повідомлено на офіційному сайті Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського.

  • Початок навчання  в онлайн-режимі для студентів 2-6 курсів  є вимушеним у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією в регіоні, – йдеться у повідомленні ТНМУ. – У випадку покращення епідемічної ситуації просимо бути готовим до переходу на  аудиторне навчання. За тиждень до переходу на аудиторне навчання  кожна група буде повідомлена працівниками деканату.

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