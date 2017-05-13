Мар’яна Савка прочитала тернополянам свої листи найкращій подрузі

Дружню переписку двох поетес – Мар’яни Савки та Маріанни Кіяновської почули тернополяни на 5-ому ювілейному фестивалі «Ї». Книгу «Листи з Литви. Листи зі Львова» презентували у книгарні «Є» 13 травня.

– Ритм щоденних віршованих листів могла підтримати лише найкраща подруга, – розповіла Мар’яна Савка. – У цих рядках вклали життєвий досвід дружби, спілкування, літературної начитки, а також емоційний стан. Це одкровення душ, коли розумієш одна одну від слова до слова.

Вірші поетеси писали щодня у листопаді 2015 року. Мар’яна Савка – зі Львова, Маріанна Кіяновська з Паланги (Литва), де перебувала на літературній стипендії. У листах є дружа, а ще – політика та роздуми над темою кохання.

– Вірші приходять у різні періоди: коли є навколо люди, коли ти наодинці ,коли потрібно вирішувати проблеми або ж коли навкруги тиша. Але якими б не були вони сумними, автор завжди щасливий під процесу написання, – додає Мар’яна Савка. – І це безперервний ритм поета. Адже всередині нас горизонт, який потребує постійного розширення. Якщо ми впираємось в нього, то переживає внутрішнє костеніння. Потрібно не переставати віддавати щось світу. Але без корони на голові, а в сприйнятті цього нормою свого стилю.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».