Макс Кідрук у Тернополі розповів про те, як тікав від африканських «гопніків»

Макс Кідрук у Тернополі на сцені Українського дому «Перемога» розповів про нову книгу, звідки у нього любов до літератури та про те, як тікав від африканських «гопніків».

У Тернопіль, на фестиваль «Ї», з-поміж усіх інших сучасних митців завітав і відомий українській публіці письменник Макс Кідрук.

На тернопільській сцені письменник нарешті розповів як у нього з’явилася любов до літератури та як він почав писати.

– До книжок мене привчив мій батько. В нас вдома була своя бібліотека, і ще коли я був зовсім маленький, він щовечора мені читав. В мене не було проблем з тим, щоб лягати спати, я завжди знав, що мене чекає ці півгодини читання. І батько завжди казав бігом в ліжко, я ліз туди накривався і знав, що він прийде з книжкою. І для мене це була якась бісова магія, що він відкриває це, папір, якісь там знаки і видобуває з них таку історію, яку я слухаю, розставивши вуха, – розповів Макс Кідрук.

Також під час розмови письменник розповів і про свою нову книгу «Не озирайся і мовчи», яку він презентуватиме аж восени.

– Це буде історія, де буде багато всяких речей, але поза тим я вам обіцяю, що вона буде не менш страшна за найстрашніші моменти із «Бота». Це буде книга з більш таким подвійним та рельєфним дном. Там буде багато символів, – поділився своїми думками відомий письменник.

Окрім того, що першими, хто почує уривок із нової книги стануть відвідувачі фестивалю «Файне місто», який проходитиме у Тернополі в липні. А саму книгу презентують у Львові на форумі видавців.

Розповів Макс Кідрук і про свої подорожі, про те. Як нещодавно із дружиною побував в Африці, Танзанії, та там втікав від місцевого «гопніка».

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».