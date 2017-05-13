“Не варто писати в поезії те, що можна написати в прозі” – Андрій Бондар в Тернополі

Перш за все Андрій Бондар – письменник та перекладач, а вже написана збірка поезій була терапевтичною. Свою позицію він пояснює так: “Не варто писати в поезії те, що можна написати в прозі”.

“І тим, що в гробах” має символічну назву, яка повинна нагадати читачам, що не варто забувати про родинні зв’язки, потрібно завжди зберігати зв’язок поколінь.

Автор розповів слухачам про цікаві факти розвитку сучасної української літератури. Так, наприклад, цікавим є те, що в Україні набирає обертів написання репортажів, які є дуже популярним жанром написання у Польщі. Це чудовий спосіб відтворення реальних фактів у художній літературі.

На даний момент Андрій Бондар має 11 оповідань для нової книги, вихід якої планує на 2018 рік.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».

Прес-служба Мистецького фестивалю «Ї»

Більше про фестиваль та програму заходів можна дізнатися за посиланнями:

http://festji.com/

https://www.facebook.com/festji/

https://vk.com/festji2017