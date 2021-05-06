Священник з Тернопільщини: “Мертвим не потрібні Ваші мертві квіти»

Священник з Лановеччини Олексій Філюк закликав людей не купувати на кладовища штучні квіти.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

– Подумайте краще про живих, про своїх дітей, онуків, природу, про себе… Звертаюсь до кожного з вас: подумайте 100 раз перш ніж придбати цю отруту, і розкажіть своїм близьким та знайомим. Ви це робите, бо так прийнято вшановувати у вашому селі чи місті пам’ять про померлих? Але вони вже відійшли і їм нічого матеріального не треба. Краще помоліться, запаліть свічку, дайте милостиню, принесіть живі квіти врешті решт. Ви думаєте про дань традиції і померлим, а чи думаєте про живих? Про ваших дітей, онуків, правнуків. Що ви їм залишаєте? Яку природу та екологію? Пластик розкладається щонайменше 100 років! 100!!!! А скільки тонн цього яду щороку несуть на могили? А скільки шкідливих, смертельних речовин ми отримуємо при спаленні цих “красивих” квітів, – написав Олексій Філюк.

Священник закликав людей не отруювати воду, землю та повітря.

– Якщо хочете придбати цю смертоносну “красу” краще дайте ці кошти на лікування хворої дитини, чи милостиню потребуючим. Це більше допоможе мертвим і дасть ліпше майбутнє нашим нащадкам, – наголосив Олексій Філюк.