Мерія оприлюднила графік маршрутки, яка їздить на нове тернопільське кладовище

До міського кладовища біля с. Довжанка у будні та вихідні курсує автобус за маршрутом №32.

У суботу та неділю автобус здійснює два рейси, відповідно до розкладу руху, який розташований на зупинці на вул. Львівська. Відправляється автобус з цієї зупинки об 11.00 та 12.00 год., а від зупинки «Міське кладовище» у зворотному напрямку – об 11.30 та 12.30 год.

У будні виконується один рейс. Виїзд об 11.40 год. від зупинки вул. Львівська. Окрім того, через зупинку вул. Львівська та «Довжанка» курсує багато приміських маршрутів, якими мають змогу скористатися тернополяни.

До слова, обслуговує цей маршрут КП «Міськавтотранс».