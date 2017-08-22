В ДТП поблизу Тернопільського ставу сильно травмувалась неповнолітня дівчина

Близько 05.00 годин 22 серпня в м. Тернопіль по вул. Яблуневій (м-н Кутківці, «Дальній пляж»), місцевий житель, керуючи автомобілем «Лада-Самара», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія автомобіля з травмами легкого ступеня госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню №1. Набагато гірше склалось у 17-річної пасажирки. Щоб деблокувати її з автомобіля, прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного УДСНС. Потерпілу доставили в Тернопільську університетську лікарню з травмами важкого ступеня.

До слова, дівчина зазнала сильних травмувань, тому що була не пристебнута.