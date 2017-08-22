Принадливий Тернопіль. Джунглі в під’їзді

Вулиця Острозького одна з тих, куди я навідуюся постійно. Тут ще збереглося чимало старосвітнього, тож щоразу відкриваю для себе щось нове.

Приміром, у будинок під номером 26 можна водити екскурсії, заманюючи тим, що всередині є джунглі.

Не справжні, звісно, але умовно справжні. Адже тутешні балясин нагадують ліани, що тісно переплелися стеблами. На такі асоціації надихає і візерунок, де чітко видніються листки, і колір, в який помальовані балясини. Тож нафантазувала собі, що то не просто під’їзд, а такі собі міські джунглі.

Крім балясин, поціновувачів чекають кахлі. Їх насичені кольори й розкішний візерунок нагадують вправно витканий килим.

На жаль, ззовні будинок досить нахабно обсіла реклама. І коли не знати, що зведений він 1921 року, то можна його й оминути. Але не варто, адже тепер ви знаєте, що можна побачити всередині.

Анна Золотнюк.