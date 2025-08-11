Мешканець Тернопільщини у суді скасував штраф за неявку в ТЦК

Кременецький районний суд Тернопільської області скасував постанову ТЦК про 17 тис. грн штрафу для місцевого мешканця, який не прийшов до військкомату за надісланою поштою повісткою. Чоловік має другу групу інвалідності та запевняє, що не отримував повістки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся мешканець Тернопільщини, який від виконавчої служби дізнався, що має несплачений штраф (17 тис. грн) за неявку до ТЦК. З постановою військкомату він не згідний та вважає її незаконною. Чоловік розповів, що йому не надходила повістка і наміру ухилятись від військової служби він не має, бо не підлягає мобілізації через наявність другої групи інвалідності. Житель Тернопільщини звернувся до суду, щоб скасувати штраф.

Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву, де зазначив, що позивач перебуває на обліку військовозобов’язаних і на його адресу поштою надсилали повістку для проходження ВЛК. Водночас, адвокат позивача зазначав, що відсутні докази про те, що його клієнту надсилали повістку.

Цю справу розглянула суддя Тетяна Клим, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зазначила, що у матеріалах справи немає доказів свідомого та умисного ухилення від виконання обов’язків військового обліку позивачем.

«Суд вважає, що позивач 11.03.2025 не з’явився в ТЦК з поважної причини, оскільки не отримав повістки, яка йому була надіслана засобами поштового зв’язку, а тому не знав і не міг знати про дату виклику», – вказано у рішенні.

Суддя скасувала постанову ТЦК за ч.3 ст. 210-1 КУпАП, яка передбачає 17 тис. грн штрафу, а також закрила справу про адмінправопорушення. Рішення суду ще можна оскаржити.