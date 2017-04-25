Тернополяни, аби зробити запас води на два дні, залишилося кілька годин

З опівночі 26 до 00.00 год. 27 квітня у Тернополі та в окремих довколишніх селах буде припинено централізоване постачання води. Це пов’язано із плановим промиванням водомереж.

Промивання водомереж у Тернополі відбувається двічі на рік – осінню і навесні. Ці роботи проводять для того, аби покращити якість надання послуг водопостачання та водовідведення.

На період відключення води тернополяни можуть скористатися колонками-качалками.

Зокрема, без води будуть мешканці мікрорайонів Пронятин, Кутківці, Дружба, Східний, БАМ, Аляска, Канада, Сонячний, Березовиця і довколишніх сіл.

Починаючи від ранку 27 квітня в окремих помешканнях може з’являтися вода, але вона не є придатною для використання, оскільки буде з підвищеною дозою хлору. Про це повідомляють у КП “Тернопільводоканал”.