Шквальний вітер паралізував дороги Тернопільщини

На вихідних Тернопільщиною пройшов потужний буревій із шквальним вітром та грозами, який зачепив Тернопільський та Чортківський райони області.

Для забезпечення безпечного руху на дорогах державного значення дорожні служби області швидко відреагували на наслідки стихії. Шляховики оперативно прибрали з проїзної частини повалені вітром дерева та гілля, відновивши безпечний проїзд транспорту.

Фахівці нагадують водіям про можливість перечекати негоду на спеціально облаштованих майданчиках відстою транспортних засобів, які розташовані вздовж автодоріг державного значення. Це дозволяє уникнути небезпечних ситуацій та зберегти життя і здоров’я учасників дорожнього руху.