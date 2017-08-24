“Мій тато – один з агітаторів референдуму на Миколаївщині на підтримку Незалежної України”, — Степан Барна

Бліц-інтерв’ю з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною з нагоди Дня Незалежності Украни в рамках рубрики “Незалежність очима тернополян”. Читаючи, дізнаєтеся, кого вважає незалежними Степан Степанович, що він робить, аби наша держава розширювала поле незалежності, та що найбільше хвилює губернатора в ці дні.

– Які думки хвилюють вас напередодні Дня Незалежності?

– Потерпаю про мир в Україні, про те, як стабільно розвивати економіку в країні, підтримувати господарство. Але на часі — проблеми війни та армії. Хвилюють навчання «Запад-2017» в Білорусії, які відбудуться у вересні за участю росіян. Кожен мій день починається з цих тривожних думок.

– Пригадуєте історичний 1991-ий рік?

– Звичайно, пригадую святкову атмосферу в серпні 1991 року. Мій тато – один з агітаторів проведення референдуму на Миколаївщині на підтримку Незалежної України. Святковий настрій, радість пам’ятаю, але мені тоді було 12 років.

– Чим запам’ятався цей рік Незалежності?

– Добрими справами та відбудованою армією. Добрих справ можна назвати багато, зокрема дороги, школи, відкриття лабораторного корпусу в Університетській лікарні в Тернополі. Також добрі показники з економіки, зростання власних доходів громад з 1 мільйона 100 тисяч до 3 мільйонів 700 тисяч.

– Незалежний українець – це хто?

– Незалежний українець – це вільний громадянин.

– Портрет сучасного українця – ваша версія?

– Патріот і професіонал. Це може бути далеко не той, хто носить вишиванку, а той, хто в душі та свідомості робить все, щоб змінити ставлення до України та зробити її заможною державою. Одночасно й той, хто стоїть на захисті Української держави.

– За нагоди що розповісте іноземцеві про Україну?

– Що в нас класний край! Що в нас гарно. Що в Тернопільській області є 34 замки. Є унікальний Дністровський каньйон. Про добрих, працьовитих людей. Що наша робота – зробити все, аби люди працювали в Тернопільській області, а не їздили на заробітки за кордон.

Для позитивних змін Незалежної України я змінюю свою свідомість. Категорично відмовляюся продавати посади, брати хабарі, чого і всім рекомендую. Зміни починаються з нас, тому треба перестати давати хабарі поліцейським на дорогах, за вступ своїх дітей у вищі навчальні заклади та їхнє навчання. Нам сьогодні потрібні фахові та мудрі люди, котрі готові будувати країну, брати на себе відповідальність…