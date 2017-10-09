«Клуб соціальних ініціатив та волонтерства ТНПУ ім. В. Гнатюка» у вересні встиг проявити активну громадську та благодійну діяльність.

Першим проектом був «Ярмарок спорту 2017». На заході спортивні і танцювальні клуби змогли презентувати себе, а тернополяни та гості міста – обрати заняття до душі.

Частина студентів продовжує роботу з проектом «Комп’ютерні курси людей похилого віку», де навчають пенсіонерів комп’ютерної грамотності.

Щотижнево активісти Клубу відвідують дитячий будинок «Малятко», дарують тепло та підтримку дітям. Працюють індивідуально та групою, проводять навчальні та розважальні заходи.

У Тернопільській міській дитячій поліклініці стартував Арт-проект “Подаруй дитині посмішку”! “Молоді люди розмалювали стіну в дитячій міській поліклініці, чим дуже потішили діток. Метою даного проекту є щасливі оченята, посмішки на обличчях маленьких відвідувачів. Усе заради того, щоб порадувати малюків та полегшити їхнє перебування в часто тривалих чергах. Спостерігати за яскравими емоціями дітей є для нас найбільшою винагородою”, — йдеться на офіційному сайті ТНПУ ім. В. Гнатюка.

К.п.н. Водяна О. В.



