Тернопільська філокартистка Ірина Боднар зібрала понад 92 тисячі листівок

Тернополянка Ірина Боднар впродовж 50 років збирає листівки. Зараз у її колекції 92 тисячі акуратно впорядкованих екземплярів. Серед добірки є й марки, втім пані Ірина не вважає себе філателістом (збирачем марок), адже її хобі зосереджене на філокартії – колекціонуванні поштівок.

Деякі листівки надійшли їй поштою, частину замовляла в інтернеті або отримала в подарунок від друзів, а за деякими їздила сама – уже побувала в 38 країнах світу.

– Перша листівка у мене з’явилася, коли вчилася у молодших класах, її подарувала сестра, – розповіла “Погляду” Ірина Боднар. – Це була іноземна листівка – з чеського міста Готвальдов, нині воно називається Злін. У шкільні роки по “союзу” і соціалістичних країнах було поширено обмінюватися відкритими листами. Тоді ми дружно цим займалися, потім майже всі відійшли від цього заняття, а я продовжила.

Улюблені листівки Ірини Боднар – із зображенням міст, країн, з ландшафтами і рослинним світом.

– Станом на сьогодні, маю понад 92 тисячі зареєстрованих листівок, ще близько тисячі незареєстровані, – зазначила філокартистка. – А ще упорядковала 25 томів з підручних матеріалів (зошитів, вирізок із журналів), орієнтовно по 150 сторінок. У кожній книжці – до тисячі марок. Зокрема 9 томів присвячено географічним назвам. 13 – про Москву, але коли в Україні почалася війна, у знак протесту я припинила роботу над цими томами. Один том присвячено столиці Чехії – Празі, два — Великій Британії. Зараз працюю над томами про Лондон.

На сторінках розміщено історичні довідки, легенди і казки на відповідну тему. Впродовж року пані Ірина встигає заповнити від двох до чотирьох таких томів.

Найдавніша листівка в добірці Ірини Боднар датована 1896 роком. Перша в світі поштова листівка з маркою випущена 1 жовтня 1869 року (148 років тому) в Відні.

Зараз Ірина Боднар непрацююча пенсіонерка. За спеціальністю – програміст. Раніше викладала дисципліни “Інформаційні системи”, “Автоматизовані робочі місця”, “Комп’ютерні системи”, “Телекомунікації” в Тернопільському національному економічному університеті.

Матеріал створено завдяки тернопільському клубу посткросерів, зокрема його керівнику Сергію Ткачову, який 7 жовтня організував зустріч колекціонерів листівок на поштовому відділенні №8 у Тернополі.

Ірина Юрко.

Фото авторки.