Молодший сержант Іван Дедюх з Тернополя отримав орден “За мужність” III ступеня. Посмертно

Сержант 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України, учасник російсько – української війни Іван Дедюх з Тернополя отримав орден “За мужність” III ступеня. Відповідний указ 21 серпня підписав Президент України Володимир Зеленський.

Також Івану Дедюху присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Іван Дедюх загинув на Донеччині 27 червня. Герой сам був із Тернополя. Він народився 21 січня 1983 року. На Донбасі воював із 2014 року.