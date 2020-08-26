З 24 серпня діє оновлене карантинне зонування. Зокрема в Тернополі відтепер «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, введено цілий ряд заборон: від роботи хостелів, турстичних баз, спортивних закладів і до планових госпіталізацій й проведення масових заходів.

Проте, найнагальнішою для тернополян стала проблема із громадським транспортом.

Нові обмеження дозволяють кількість пасажирів у громадському транспорті, яка не перевищує половину кількості місць для сидіння. Таке обмеження створює чимало проблем: неможливість вчасно потрапити на роботу, доїхати до медичного закладу, провідати рідних похилого віку, які потребують догляду тощо.

‼️ ЗАКЛИКАЄМО Сергій Надал і Тернопільська міська рада відсунути на задній план політичні заяви, передвиборчі лозунги та ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОТРУ на маршрутах!

Це дозволить зменшити корки за рахунок скорочення кількості персонального легкового транспорту на дорогах, а також забезпечить комфортне і, головне, безпечне для здоров’я пересування тернополян, при цьому зменшить скупчення людей на зупинках громадського транспорту!

Сила Людей Тернополя