09:10 | 26.08.2020
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Афіша Тернополя 

Хочете виглядати неперевершено? Час настав!

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Ви такі красиві. Ви завжди добре і елегантно про себе дбаєте! Ви майже ідеальні … Є тільки одна невелика неприємність – ці зрадницькі лінії, які ви повинні ховати кожен день … Звідки вони взялися? Це тому, що Ви часто посміхаєтеся або смієтеся, тому, що у Вас є мила звичка піднімати або хмурити брови, тому що Ви не носите сонцезахисні окуляри і щуритесь на сонці. 

А можливо, Ви ще мрієте про пишні губи, ідеальної форми? Тоді ця пропозиція саме для Вас!

ДО ДНЯ КОСМЕТОЛОГІЇ

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» 

Ін’єкції краси та збільшення губ за акційною ціною!

Препарат

Ділянка

Вартість

Allergan

Лоб

1900 грн;

Очі

2150 грн;

Міжбрів’я

2200 грн.

 

Ін’єкції краси активно використовуються для корекції мімічних зморшок, які з’являються через високу рухливість м’язів обличчя. Процедура розслаблює їх і, тим самим, розгладжує зморшки. Процедура є високоефективною і має тривалий ефект.

Назва препарату

Вартість

Juvederm Ultra Smile 0,55 мл

2500 грн.

 

За допомогою контурної пластики губ можна виправити асиметрію губ, додати об’єм та скорегувати їх форму.

Пропозиція діє з 9 по 16 вересня 2020р.

  • Роботу виконують висококваліфіковані лікарі-косметологи.
  • Використовуються лише якісні препарати відповідно до міжнародних стандартів.
  • Процедури є безболісними і комфортними, ймовірність алергії практично виключена.
  • Збільшення губ та ін’єкції краси в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»  проводяться найтоншими голками, від яких не залишається жодних слідів.

Консультація лікаря-косметолога безкоштовна!

Запис на консультацію за телефоном: (068) 752 52 52.

 

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