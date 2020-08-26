Хочете виглядати неперевершено? Час настав!

Ви такі красиві. Ви завжди добре і елегантно про себе дбаєте! Ви майже ідеальні … Є тільки одна невелика неприємність – ці зрадницькі лінії, які ви повинні ховати кожен день … Звідки вони взялися? Це тому, що Ви часто посміхаєтеся або смієтеся, тому, що у Вас є мила звичка піднімати або хмурити брови, тому що Ви не носите сонцезахисні окуляри і щуритесь на сонці.

А можливо, Ви ще мрієте про пишні губи, ідеальної форми? Тоді ця пропозиція саме для Вас!

ДО ДНЯ КОСМЕТОЛОГІЇ

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Ін’єкції краси та збільшення губ за акційною ціною!

Препарат Ділянка Вартість Allergan Лоб 1900 грн; Очі 2150 грн; Міжбрів’я 2200 грн.

Ін’єкції краси активно використовуються для корекції мімічних зморшок, які з’являються через високу рухливість м’язів обличчя. Процедура розслаблює їх і, тим самим, розгладжує зморшки. Процедура є високоефективною і має тривалий ефект.

Назва препарату Вартість Juvederm Ultra Smile 0,55 мл 2500 грн.

За допомогою контурної пластики губ можна виправити асиметрію губ, додати об’єм та скорегувати їх форму.

Пропозиція діє з 9 по 16 вересня 2020р.

Роботу виконують висококваліфіковані лікарі-косметологи.

Використовуються лише якісні препарати відповідно до міжнародних стандартів.

Процедури є безболісними і комфортними, ймовірність алергії практично виключена.

Збільшення губ та ін’єкції краси в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводяться найтоншими голками, від яких не залишається жодних слідів.

Консультація лікаря-косметолога безкоштовна!

Запис на консультацію за телефоном: (068) 752 52 52.