Молодий гурт розкрив свою творчість відвідувачам фестивалю «Ї»

Молодий гурт Essence Radiance виступив на музичній сцені фестивалю “Ї”. Нагадуємо, що саме вони вибороли право виступити на “Ї” на музичному конкурсі “New Music Space”, який відбувся напередодні фестивалю.

Учасники гурту до нестями закохані в музику і саме це своїми піснями передали слухачам. Всі вони звичайні люди, але унікальні особистості. Ті, які живуть у повсякденній рутині, та все ж знаходять час надихнутись музикою і надихнути інших.

Essence Radiance вперше представив акустичний варіант своєї творчості, а також для любителів поезії – дві пісні на тексти найкращих поетів, яких знає і любить кожен поважаючий себе українець.

Слухачі відчули всю силу справжньої музики, яка розтікалась венами музикантів і не залишила байдужим жодного.

“Нас об’єднує любов до музики. Те, що ми робимо – дає нам натхнення на кожен наступний день” – розповідає вокалістка.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».