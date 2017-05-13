Депутат Петро Ландяк про події біля тернопільської міської ради

Я негативно ставлюсь до того, що вчора відбувалось навколо запланованого сесійного засідання Тернопільської міської ради.

Зазначу, це виключно внутрішні партійні розборки політичноі партії ” Свобода” у які нас дві сторони протистоянь і їх прибічники стараються втягнути. Тому всім інформую- цього нам не потрібно!

Ще зазначаю, що з обох боків того протистояння , яке зачепило всіх депутатів , і значну частину правоохоронних органів, а тепер поволі втягується вже і Тернопільська громада, діють люди, а не ангели, тому немає протистоянь між світлими ангелами і демонами, як би хто не думав. Мій висновок винні і одні , винні і другі. Я також грішна людина, тому не хочу давати оцінок іншим , але маю власну думку і позицію стосовно того що відбувається. Я дуже багато чого не поділяю в діях одних і других, і це говорив представникам різних сторін- і Володимиру Стаюрі і Ігорю Турському. Повторюю багато не поділяю , тому займати чиюсь позицію не можу і включатись в чужу гру не буду!

На сесію ми ішли і не попали , так як приміщення було заміноване, лише не знаю це слово писати в лапках чи без лапок.

Ми не збирались голосувати за відставку Ігоря Турського і Івана Сороколіта з посад голів комісій, не дивлячись на те , що Іван суттєво доклався до того, що троє депутатів від нашої фракції у минулому році на округ отримали 0( нуль) гривень, а депутати інших фракцій – по декілька мільйонів. І вони обоє це знають!!!

Ми нічого не боїмось! Ми як фракція одні, підкреслюю одні проголосували проти змін до Генплану, а окремі, ті що говорять про страх не прийшли на сесію!!!

Тому прошу не втягувати нас в чужі ігри і прошу нічим не маніпулювати!!!

Пам’ятаймо, життя ж на цьому не завершується!

Тернопільський депутат Петро Ландяк