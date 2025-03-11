Муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує на благодійний концерт «Музика. Кіно. Життя»

Кіно, книги, музика завжди вважаються найкращими засобами протистояння суворим будням реальності. А коли поєднати музику та кіно, то ефект матимемо глибший, романтичніший і дуже гармонійний. Саме тому Муніципальний Галицький камерний оркестр підготував для своїх шанувальників нову програму «Музика. Кіно. Життя».

У благодійному концерті, який відбудеться у неділю, 16 березня, в Українському Домі, в яскравому інструментальному виконанні звучатимуть саундтреки із таких відомих і улюблених публікою сучасних кінострічок, як «Аватар», «Ігри престолів», «Володар перстнів», «007: Координати «Скайфолл»», «Зоряні війни», «Парк Юрського періоду», «Початок», «Пірати Карибського моря», «Гаррі Поттер». Багато буде музики, написаної для анімаційних фільмів, серед яких «Рататуй», «Аладдін», «Мандрівний замок Хаула», «Як приборкати дракона», «Мадагаскар».

Відтак, глядачі зможуть почути доробок таких популярних у світі кінокомпозиторів, як Джон Вільямс, Ганс Циммер, Рамін Браваді, Джон Пауелл, Алан Сильвестрі, Бенджамін Волфіш та інші.

Особливістю концерту «Музика. Кіно. Життя» та його родзинкою стане те, що композиції, які увійшли до програми, звучатимуть у вигляді сюїти, як одне велике музичне полотно, в якому і переплетуться фрагменти із сучасних, популярних в останні роки, кінострічок та мультфільмів, комп’ютерних ігор. Глядачі завдяки музиці, яка набуде нового життя в оркестровому аранжуванні, зможуть згадати улюблені фільми, відчути той драйв та захоплення, які супроводжували перегляд цих стрічок, і отримати нові емоції від звучання знайомих мелодій.

За диригентським пультом працюватиме Андрій Аркуша. Ведуча Олена Лайко.

Отож, колектив Муніципального Галицького камерного оркестру запрошує усіх шанувальників музики і кіно на програму «Музика. Кіно. Життя». Наголошуємо, що цей захід благодійний, на підтримку Збройних Сил України. Благодійні внески, за традицією, що вже склалась на таких дійствах, будуть спрямовані на підтримку підрозділів, у яких служать тернополяни. Вхід вільний. Початок о 17 годині. Живий звук.