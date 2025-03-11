«Куниця» на передовій: історія нацгвардійця, який не вагаючись пішов захищати Україну

Василь Столяр, відомий за позивним “Куниця”, став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Родом із села Верчани Стрийського району Львівської області, до війни він шукав себе у цивільному житті, змінюючи роботи, але не знаходячи справи до душі. Втім, ще до 2022 року він пройшов строкову службу в Національній гвардії, що в майбутньому визначило його шлях.

24 лютого 2022 року Василь працював. Коли над головою пролетів літак, він навіть не одразу усвідомив, що відбувається. Однак, почувши новини, вирішив: він має йти воювати.

“Прийшов у військкомат, а мені кажуть: “Ти ще молодий, йди гуляй”. Це було дивно чути, бо я розумів: кожен має стати на захист”, — згадує Василь. Лише через два тижні його зарахували до Тернопільського підрозділу Національної гвардії.

Після навчання він почав службу на блокпостах, а згодом опинився на Донбасі. Там довелося пройти не одну ротацію в найгарячіших точках.

За два роки війна стала іншою. Василь бачив це на власні очі:

“Раніше можна було умовно “прогулятися”, а зараз це неможливо. Війна стала технологічною. Дрони замінили багато завдань, які раніше виконували люди під смертельним ризиком”.

Остання ротація була найважчою. Василь отримав поранення в руку після атаки FPV-дрона. “Машина гуділа, ми нічого не чули. Побратими закричали: “Дрон!”. Ми тільки встигли забігти в окоп, і відразу по нас вдарили”, — розповідає він.

Втім, у найтяжчі моменти допомагає підтримка побратимів і рідних. “Я старався дзвонити мамі при кожній нагоді. Це давало сили”, — додає Василь.

Війна навчила його жити “тут і зараз”. Та, попри все, Василь має мрію: після перемоги він хоче відкрити власну справу — точку фаст-фуду з шаурмою.

“Я ще це зроблю, 100%. Але спочатку – перемога”, — впевнений нацгвардієць.