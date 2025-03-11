Пошкодження дерев на Тернопільщині: завдано збитків на понад 600 тисяч гривень

У лютому 2025 року до Інспекції надійшло звернення через вебресурс «ЕкоЗагроза» щодо перевірки законності обрізки захисних зелених насаджень уздовж автомобільної дороги Т-20-02 Тернопіль-Скалат-Жванець.

Фахівці Інспекції встановили факт незаконного пошкодження 93 дерев. Зокрема:

Проведено зрізання вершин і гілок, що спричинило пошкодження до ступеня неприпинення росту.

Виявлено пошкодження кори дерев від 10% до 30% периметра стовбура.

Балансоутримувач ділянки дороги – Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області – не надав дозвільних документів (лісорубних квитків), які б підтверджували законність цих дій.

За фактом порушення природоохоронного законодавства завдано збитків довкіллю на суму 622 057 грн. Матеріали передано до поліції для реагування відповідно до ст. 214 КПК України.

🔹 Ст. 48 Закону України «Про автомобільні дороги» забороняє рубку дерев у межах смуги відведення доріг, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки руху або розширенням доріг.

🔹 Ст. 4 Лісового кодексу України визначає, що захисні насадження належать до лісового фонду та охороняються державою.

🔹 Для видалення придорожніх насаджень необхідні лісорубний квиток та ордер на виконання робіт у смузі відведення.

🔹 Ст. 105 Лісового кодексу України передбачає відповідальність за порушення лісового законодавства – дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну.

Об’єкти рослинного світу знаходяться під охороною держави. Закликаємо громадян дотримуватися природоохоронного законодавства та повідомляти про екологічні порушення через офіційні ресурси.