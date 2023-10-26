Михайло Головко може не носити електронний браслет
Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку не продовжили особисті зобов’язання, він може покидати межі області та не носитиме електронний браслет.
Про це розповів один з його адвокатів, Олександр Тананакін.
За його словами, вчора, 25 жовтня, Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка.
Нагадаємо, в червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна.