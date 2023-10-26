22:21 | 27.10.2023
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Новини Тернополя 

Михайло Головко може не носити електронний браслет

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Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку не продовжили особисті зобов’язання, він може покидати межі області та не носитиме електронний браслет.

Про це  розповів один з його адвокатів, Олександр Тананакін.

За його словами, вчора, 25 жовтня, Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка.

Нагадаємо, в червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабаря понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув’язнення до 8 років з конфіскацією майна.

Суспільне

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