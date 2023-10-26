Сесія Тернопільської обласної ради почалася: Головко сховався у своєму кабінеті

Сьогодні, 26 жовтня, у Тернопільській обласній раді людно – у сесійній залі зібралися депутати, щоб проголосувати за єдине питання – звільнення голови ТОР Михайла Головка, якого наприкінці червня цього року спіймали на хабарі. Засідання називають історичним. Адже йому передували збори підписів депутатів з вимогою скликати сесію і, здавалося б, нескінченні спроби керівника області уникнути, або хоча б відтягнути, звільнення.

На зараз у залі зареєструвались 50 депутатів, які проголосували за порядок денний. “За” висловились усі. Сам Михайло Головко на сесію не з’явився з невідомих причин. За інформацією “Терміново”, він зараз перебуває у своєму кабінеті.

Головуючим на сесії Тернопільської обласної ради обрали Болєщука Володимира, секретарем зборів – Ігоря Сопеля.

Уповноваженим на відкриття 6 сесії Тернопільської обласної ради став Денис Милий.

Голосування питання про звільнення голови обласної ради відбуватиметься у таємному режимі.

Якщо Михайла Головка сьогодні звільнять, його обов’язки буде виконувати перший заступник, – повідомив Володимир Болєщук. – Сьогодні ми лише розглядаємо питання звільнення. Про якусь кандидатуру, хто стане наступним головою, говорити рано.