Дитяча лікарня в Тернополі купить портативний апарат для вентиляції легень

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня придбає додатковий апарат штучної вентиляції легень за 725 тис. грн. Постачати обладнання буде ТОВ «Рокмед», договір із фірмою підписали 14 грудня.

Придбають апарат моделі Monnal t60. Це портативна модель, яку можна використовувати як в лікарні, так і за її межами. Monnal t60 розроблений для екстреної інтенсивної вентиляції легень пацієнтів, які перебувають у критичному стані, й може працювати без приєднання до мережі до 5 годин. ШВЛ можна застосовувати для дорослих, для дітей та новонароджених.

Доставлять апарат до кінця 2020 року. Ціна у переважній більшості інших закупівель також становить 725 тис. грн.

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня належить до медзакладів, які приймають хворих на коронавірус. За даними Національної служби здоров’я України, станом на 15 грудня у медзакладі 200 ліжок, серед яких 56 — в інфекційному відділенні, а також вісім апаратів ШВЛ.

Про постачальника

У листопаді ТОВ «Рокмед» постачало Тернопільській дитячій лікарні аналізатор Labline-100 за 983 тис. грн. Це устаткування для проведення імуноферментних та біохімічних аналізів. Фірма «Рокмед» зареєстроване у Києві, а його власником є Олександр Ковальов. З початку 2020 року «Рокмед» отримало 99 держзамовлень на 75,9 млн грн.