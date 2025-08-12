На Тернопільщині незаконно зареєстрували за УПЦ МП каплицю і будівлі

Начальник відділу державної реєстрації Шумської міської ради Роман Пилипчук отримав штраф в розмірі 68 тис. грн за незаконну реєстрацію каплиць та господарських приміщень за Української православною церквою Московського патріархату. Такі незаконні дії завдали збитків Кременецько-Почаївському державному заповіднику. У суді посадовець не визнав своє вини і додав, що зареєстрував нерухоме майно, згідно з усіма правилами.

У вироку Шумського районного суду зазначено, що в листопаді 2017 року Романа Пилипчука призначили на посаду державного реєстратора відділу держаної реєстрації Шумської міської ради. За чотири роки він став керівником відділу державної реєстрації. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений мав доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та регулярно здійснював там записи під власним логіном і паролем.

У жовтні 2021 року Роман Пилипчук отримав заяву від представників Почаївської Свято-Успенської лаври, щоб зареєструвати за УПЦ МП право на нерухоме майно. Священники просили зареєструвати за ними каплицю Успіння Пресвятої Богородиці площею 9,2 м2, що розташована за адресою вул. Возз’єднання, 8 в Почаєві. Згідно з Google-картами, ця каплиця розміщена на території Почаївської лаври.

Роман Пилипчук зареєстрував цю каплицю за юридичною особою «Почаївська Свято-Успенська лавра єпархії Української Православної Церкви». Хоча представники УПЦ МП не надали йому усіх необхідних документів, які треба для реєстрації права власності на нерухомість. Того ж року в грудні обвинувачений знову зареєстрував за єпархією УПЦ МП три господарські будівлі на території лаври, площею 156 м2, 979 м2 і 184 м2.

«Унаслідок несанкціонованих дій у автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно начальник відділу державної реєстрації Шумської міської ради несанкціоновано змінив інформацію, яка обробляється в автоматизованих системах, та провів реєстрацію права власності, а саме без технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна та документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, без встановлення особи заявника та його повноважень», – йдеться у вироку Шумського районного суду від 29 липня.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. Роман Пилипчук зазначив, що на той момент вважав, що поданого пакету документів достатньо для вчинення реєстраційних дій. Шумський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – штраф у розмірі 68 тис. грн та позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на три роки.

Згодом суд звільнив його від відбуття основного покарання, призначивши випробувальний термін 2,5 роки. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що згідно з деклараціями Романа Пилипчука, до лютого 2025 року він працював начальником відділу держаної реєстрації Шумської міської ради. Після звільнення він подав декларацію кандидата на посаду державного реєстратора в Лопушненську територіальну громаду Кременецького району.



