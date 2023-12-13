На храмовий празник Архикатедрального Собору в Тернополі зібрали кошти на автомобіль для ЗСУ

Віряни і духовенство Архикатедрального Собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя спільно зібрали кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. На добру справу люди пожертвували понад 250 тисяч гривень. Цю чималу суму вдалося зібрати за два дні!

Один із працівників церковної структури нині захищає Україну. Його підрозділу потрібен бус для переміщення в гарячих точках. Ініціювали збір на автомобіль для захисників самі священнослужителі храму, котрі впродовж двох років масштабної війни залучені до роботи гуманітарного штабу при Архикатедральному Соборі. Поблагословили акцію з придбання автомобіля настоятель собору отець Орест Павліський і архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Про збірку на автомобіль для ЗСУ вірянам оголосили на свято Миколая. 9 грудня відзначили храмовий празник у Архикатедральному Соборі. З цієї нагоди відслужили урочисту Божественну Літургію, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк у співслужінні єпарха Бучацького Дмитра Григорака, екзарха Луцького Йосафата Говери, єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка, єпарха Кам’янець-Подільського Івана Кулика, єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Володимира Фірмана та єпископа-помічника Коломийського Петра Голінея. Напередодні у храмі відбулися триденні реколекції для парафіяльних спільнот. Науки виголосив єпископ Петро Голіней. У день храмового празника після кожної Літургії священники собору стояли на вулиці зі скриньками, заохочуючи вірян внести свою лепту на автомобіль для захисників. З нагоди свята, вірян частували гарячим чаєм і смачними пампушками. Трапезували і водночас спілкувались на площі біля собору.

«Можливо, трохи дивно виглядало, що священники стояли біля храму зі скриньками і просили про пожертву на автомобіль для воїнів. Просили із простягнутою рукою. Але від такого служіння ми були піднесені емоційно, адже робили добру справу для підтримки наших воїнів, — зазначив парох Архикатедрального Собору Орест Павліський. — Дякую всім парафіянам нашого храму, які пожертвували кошти, які не втомлюються допомагати ЗСУ. Ця акція водночас збагатила нас духовно. Церква — це спільнота людей, покликаних подавати руку підтримки одні одним».

Ініціатори збору вже придбали бус для ЗСУ за зібрані кошти. Найближчим часом його доправлять на передову для наших захисників.

«Приємно, що ми церковною спільнотою змогли самотужки зібрати потрібну суму на бус для підрозділу нашого приятеля, — зазначив отець Роман Демуш. — Ми не хотіли залучати спонсорів, добродіїв, які впродовж двох років багато допомагають. Вирішили згуртувати парафіян і зробити добру справу власними силами. Війна триває вже десятий рік, масштабне вторгнення — майже два роки, дехто з людей, на жаль, байдужіє. Проте наші парафіяни не зупиняються підтримувати захисників, відчувають свою співвідповідальність у захисті країни. Всі вони є добрими християнами і свідомими громадянами. Росія веде жорстоку війну проти всього українського народу. Спільно маємо протистояти ворогу. Кожен із нас має продовжувати робити те, що в його силах, щоб Україна чимскоріше здобула перемогу».